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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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لبحث إدراجه ضمن نقاشات الحوار الوطني.. رئيس الأمانة الفنية يرفع ملف الإيجار القديم لمجلس الأمناء

المستشار محمد فوزي
المستشار محمد فوزي

كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء  الموضوعات التي تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع  الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف  التي أثارها برنامج  مساء dmc في المناقشات، خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.

المستشار محمد فوزي:الإيجار القديم قضية هامة ومجلس الأمناء صاحب قرار إدراجها بالحوار

المستشار محمد فوزي: الإيجار القديم قضية هامة ولدينا صفحة رسمية على فيسبوك


وقال المستشار محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي  يقدمه الإعلامي "رامي رضوان"، إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أي موضوعات جديدة،  موضحا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لأنها قضية مجتمعية هامة، مشيرا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الاجتماعي، باعتباره قضية اجتماعية.

 

صفحة رسمية على الفيس بوك


ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن عدد المتحدثين في كل جلسة للحوار الوطني 30 مشاركا موضحا أن إدارة الحوار لديها صفحة رسمية على الفيس بوك وفريق عمل ونرصد كل التفاعلات على هذه الصفحة.


وأشاد فوزي  ببرنامج مساء dmc  بعد حلقة تم عملها في الشارع مع المواطنين عن الحوار الوطني، وكان قد نقل برنامج مساء dmc خلال حلقة اليوم مطالب المواطنين بشان إدارج ملف الايجار القديم ضمن موضوعات الحوار الوطني.

الحوار الوطني المستشار محمود فوزى رامي رضوان الإيجار القديم الأمانة الفنية للحوار الوطني

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