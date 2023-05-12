لبحث إدراجه ضمن نقاشات الحوار الوطني.. رئيس الأمانة الفنية يرفع ملف الإيجار القديم لمجلس الأمناء

كشف المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، عن عدم وجود ملف الإيجار القديم بمناقشات الحوار الوطني في ضوء الموضوعات التي تم رصدها على مدار الفترة الماضية بجميع المحاور، ولكنه سيقوم برفع الرغبة الخاصة بمناقشة هذا الملف التي أثارها برنامج مساء dmc في المناقشات، خاصة أن الإيجار القديم قضية مجتمعية هامة ومجلس الأمناء صاحب القرار النهائي في إدراجها بالمناقشات.



وقال المستشار محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي "رامي رضوان"، إن لائحة مجلس الأمناء تتيح للجان الحوار الوطني إدراج أي موضوعات جديدة، موضحا أن الإيجار القديم يمكن أن يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لأنها قضية مجتمعية هامة، مشيرا إلى أن ملف الإيجار القديم يمكن مناقشته ضمن لجان المحور الاجتماعي، باعتباره قضية اجتماعية.

صفحة رسمية على الفيس بوك



ولفت رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن عدد المتحدثين في كل جلسة للحوار الوطني 30 مشاركا موضحا أن إدارة الحوار لديها صفحة رسمية على الفيس بوك وفريق عمل ونرصد كل التفاعلات على هذه الصفحة.



وأشاد فوزي ببرنامج مساء dmc بعد حلقة تم عملها في الشارع مع المواطنين عن الحوار الوطني، وكان قد نقل برنامج مساء dmc خلال حلقة اليوم مطالب المواطنين بشان إدارج ملف الايجار القديم ضمن موضوعات الحوار الوطني.