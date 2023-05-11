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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار محمد فوزي: الإيجار القديم قضية هامة ولدينا صفحة رسمية على فيسبوك

المستشار محمد فوزي
المستشار محمد فوزي

قال المستشار محمد فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أن جلسات الحوار الوطني ستعقد يومي الأحد والثلاثاء في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بأرض المعارض وستعقد على قاعتين بالتوازي والحضور سيكون بشكل أساسي لممثلي الأحزاب السياسية وممثلي النقابات المهنية وشخصيات عامة ومقدمي المقترحات و الخبراء والمتخصصون وأعضاء مجلس الأمناء وعدد المتحدثين في كل جلسة سيكون في حدود 30 و اختيار هذا العدد حتى نستطيع أن نستمع إلى بعضنا البعض ونستطيع أن نتناقش ولو زاد العدد عن ذلك لن نستطيع أن نتناقش بشكل جيد.


وتابع محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"،  أن لدينا صفحة رسمية على منصة التواصل الاجتماعي Facebook ونحن حريصون على أن تكون صفحتنا الرسمية مصدر مباشر للمعلومات وهناك تفاعلات يومية على هذه الصفحة.

 

وأضاف فوزي أن موضوع الإيجار القديم من الناحية الإجرائية يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لأنه قضية مرتبطة بالسكن وبالتالي من الممكن أن يتواجد في المحور المجتمع ثانيا هو ليس من القضايا الذي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشتها بعد لكن لائحة مجلس الأمناء أجازت للمجلس انه يستهدف موضوعات كلما رأى ذلك موجبا، فمن الناحية الإجرائية هذا الأمر ممكن والإيجار القديم قضية هامة.

 

الإيجار القديم

 

 ونوه محمد فوزي أن في الحوار الوطني حريصون على الالتزام بحدود الدعوة الرئاسية والدعوة الرئاسية تحدثت عن ترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة ونحن حريصون على تنفيذ هذا التكليف بشكل مهني، وأن قضية الإيجار القديم هي قضية ليست بالجديدة فهي قضية قديمة وكان هناك قانون في مصر ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر هذا القانون طبقا لفترة من الفترات ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا و قضت بعدم دستورية بعض المواد في هذا القانون وأوضحت كيفية التنفيذ المستقبلي للإيجار.

الحوار الوطني الإيجار القديم المستشار محمد فوزي Facebook رامي رضوان

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