المستشار محمد فوزي:الإيجار القديم قضية هامة ومجلس الأمناء صاحب قرار إدراجها بالحوار

قال المستشار محمد فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن موضوع الإيجار القديم من الناحية الإجرائية يندرج تحت بنود المحور المجتمعي لأنه قضية مرتبطة بالسكن وبالتالي من الممكن أن يتواجد في المحور المجتمع.

وتابع محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أن ثانيا هو ليس من القضايا الذي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشتها بعد لكن لائحة مجلس الأمناء أجازت للمجلس أنه يستهدف موضوعات كلما رأى ذلك موجبا، فمن الناحية الإجرائية هذا الأمر ممكن والإيجار القديم قضية هامة، متابعا أن في الحوار الوطني حريصون على الالتزام بحدود الدعوة الرئاسية.

أولويات العمل الوطني

ونوه أن الدعوة الرئاسية تحدثت عن ترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة ونحن حريصون على تنفيذ هذا التكليف بشكل مهني، وأن قضية الإيجار القديم هي قضية ليست بالجديدة فهي قضية قديمة وكان هناك قانون في مصر ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر هذا القانون طبقا لفترة من الفترات ثم جاءت المحكمة الدستورية العليا و قضت بعدم دستورية بعض المواد في هذا القانون وأوضحت كيفية التنفيذ المستقبلي للإيجار.