الحوار الوطني.. لجنة الشباب: نسعى إلى وضع رؤية وحلول مقبولة للمشكلات.. فيديو

أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الدولة لديها معلومات عن كافة المشكلات، مشيرا إلى أننا نسعى من خلال الحوار الوطني إلى وضع رؤية وحلول مقبولة لهذه المشكلات.

وقال القاضي، خلال لقائه ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن المواطنين هم أساس الحوار الوطني، ولذلك نوجه المسئولين لحل مشاكل المواطن المصري.

توجهنا إلى جميع المحافظات

وتابع المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أننا توجهنا إلى جميع المحافظات لبحث الافكار التي يجب مناقشتها بالحوار الوطني.