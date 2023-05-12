برلماني: فصل الشباب عن الرياضة على مائدة الحوار الوطني.. فيديو

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يستمع كثيرا للشباب خاصة قبل انقعاد أولى جلسات الحوار الوطني.

وتابع :«النهاردة كان عندنا في التنسيقية اجتماع مع رؤساء اتحادات الطلاب في جامعات مصر، بصراحة دول نماذج مشرفة بمعنى الكلمة، بس كانوا محتاجين يتم تسليط الضوء عليهم من أجل أن يندمجوا بشكل أكبر في المجتمع بمساهماتهم».

وأضاف «فتحي»، خلال حواره في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تلك النماذج المشرفة هي الأمل في المستقبل سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الخدمة في مؤسسات المجتمع المدني، أو شركات القطاع الخاص فهم بالفعل قيادات، مؤكدًا أن أول شيء ستطلبه لجنة الشباب في الحوار الوطني هو الانصات لهؤلاء الشباب، وفضل وزارة الشباب عن وزارة الرياضة.

وأوضح مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين: « الإحباط قل جدًا عند الشباب، بس احنا محتاجين شباب ممتازين بدون أي نقطة واحدة إحباط، وده هيحصل لما يتم تمكينهم في الجامعة، وكانت طلباتهم تتمثل في الاستماع بإنصات لهم، من خلال وزارة لا تتبع أي وزارات أخرى، زي وزارة الشباب والرياضة، ففصل الشباب عن الرياضة على مائدة لجنة الشباب في الحوار الوطني».