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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين: نحتاج آراء المفكرين لدعم الحوار الوطني وإنتاج أعمال تاريخية

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين، على أهمية الحوار الوطني لدعم مصر من خلال تلاقي آراء فئات الشعب المختلفة وأن تقوم الدولة بتجميع هذه الآراء وتقييم الأصلح منها لمصر. 

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «الكل مصلحة واحدة الآن في تطوير بلدنا لنصل بها لبر الأمان بالطريقة المثالية»، مشيرة إلى أنه لا وقت للمطالب الفئوية، ومصر بحاجة إلى آراء المفكرين والاقتصاديين القادرين على مساعدة البلد. 

وحول دور الفن كقوة ناعمة في دعم الصالح العام، أكدت إلهام شاهين، على ضرورة عودة إنتاج الأعمال التاريخية الوطنية في السينما والدراما كي يمارس الفن دوره بأكمل وجه، وينبغي أن تدخل الدولة في الإنتاج الفني وتدعم هذه الأعمال. 

وتابعت إلهام شاهين: «الفن يحتاج دعم كتير.. زمان كان بيتم إنتاج افلام مهمة وكانت بتسافر و تاخد جوائز في مهرجانات كبيرة جدا .. لكن احنا دلوقتي ما عندناش مثلا الفيلم التاريخي ما بقاش موجود ومحدش يقدر عليه.. وأخر فيلم تاريخي اتعمل في مصر كان إنتاج يوسف شاهين وهو الناصر صلاح الدين». 

وأضافت إلهام شاهين: «في أعمال مهمة كانت من إنتاج الدولة زي مسلسل ليالي الحلمية في التليفزيون اللي بيؤرخ تاريخ مصر من خلال كل حكامها وتأثير كل حكم على الشعب والتغيرات اللي طرأت على البلد من حقبة الملك فاروق وبعدين عبدالناصر والسادات ومبارك.. احنا محتاجين طبعا النوعية دي الدولة هي اللي تنتجها ما فيش منتج خاص يقدر ينتج النوعية دي». 

 

أحدث أعمال إلهام شاهين

وكانت لعبت الفنانة إلهام شاهين بطولة مسلسل بطلوع الروح، في الموسم الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2022. 

مسلسل بطلوع الروح، يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: إلهام شاهين، ومنة شلبي، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة أن تصويره سيكون في عدد من الدول إلا أن الجزء الأكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

 

مخرجة مسلسل بطلوع الروح

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة.

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