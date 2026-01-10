أكرم حسني يشيد بمسرحية أم كلثوم دايبين في صوت الست

أشاد الفنان أكرم حسني بالمسرحية الغنائية “أم كلثوم.. دايبين في صوت الست” المعروضة حاليًا على أحد المسارح الكبرى، مؤكدًا أنها حققت نجاحًا لافتًا ونالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء.



ونشر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” صورًا جمعته بأبطال وصُنّاع العرض خلال حضوره إحدى الليالي، وعلّق قائلًا:“طفل اتربى في ملجأ يبقى عبد الحليم حافظ، طفلة بتغني في موالد تبقى أم كلثوم وطفل بيذاكر تحت عمود نور يبقى أحمد زويل، هي دي مصر.. دي الكلمة اللي ختم بيها الدكتور مدحت العدل تحية مسرحية أم كلثوم.. دايبين في صوت الست”.

وأضاف: “عرض مسرحي مبهر في كل تفصيلة، شكرًا لكل فريق العمل، وأنصحكم تروحوا تتفرجوا.. عظمة على عظمة يا ست”.



وتحظى المسرحية بإشادات واسعة منذ انطلاقها، لما تقدمه من معالجة فنية وإنسانية لمسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب عناصر الإخراج والأداء الغنائي والتمثيلي التي أسهمت في خروج العرض بصورة مميزة ولافتة.