أكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ،وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، إلى مستشفى العريش العام، اليوم، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأضاف فتحي عثمان مسؤل التثقيف والإعلام ، أن الدفعة الجديدة تضم 13 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية.

والتي تشمل :

د أحمد عبدالرحيم تخصص طب الاورام

د. مني جلال تخصص تجميل.

_تخصص اشعة د يوسف فهيم .



_ تخصص جراحه قلب وصدر

د. نادر عبدالرحيم

د. عمرو توفيق.

_تخصص مخ واعصاب

د. محمد عمرو

د. علاء الدين .

_تخصص جراحة عامة

د. إسلام جمال

د. محمود رضا

_تخصص تخدير

_تخصص جراحة اوعية

د. حازم السيد

د. حلمي حافظ.



د. محمد معاذ استشاري قلب معهد القلب القومي

د. بشير حافظ استشاري قلب.

العمليات الجراحية:

وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

وذكرت مرفت عبد الجواد منسق عام القوافل ، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان