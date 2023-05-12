شمال سيناء تشارك في مسابقة تحدي الشباب بين المحافظات “أونلاين"

شاركت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، في مسابقة تحدي الشباب بين المحافظات “اونلاين " لتحديد المركز الاول من كل محافظة قبل اعلان الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية.، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

حيث تقدم الشباب بشمال سيناء، بمشروع تحت مسمى "القرى الصديقة للبيئه Eco villages "، والمشروع يعد أخطر غازين للغلاف الجوي وهما ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان وهو اخطر الغازات في الغلاف الجوي .



وذلك باستخدام "genetic engineering الهندسة الجينية ، لتطوير جينات أشجار الفلين cork oak trees الاشجار لديها قدرة عالية علي امتصاص ثاني أكسيد للكربون وإعادته للتربه .

اشجار الفلين:

علاوة على تشجيع الفلاحين لزراعة أشجار الفلين في المناطق الصحراوية وهذه الأشجار لها استخدامات صناعية ، ومفيده جدا للحيوانات وتغذية التربة. للمساهمة في التقليل بشكل كبير من نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون.

أما الجزء التاني وهو استخدام غاز الميثان من المخلفات العضوية خاصة الزراعية ، لانتاج غاز طبيعي لتزويد المنازل ، للمحافظة البيئه من التلوث ، كما سيتم استخدام المياه في ري الاراضي المستصلحة لزراعة اشجار الفلين للتقليل من نسبة غاز الميثان





أما الفريق الثاني، هو فريق بصمة خضراء تحت شعار "مستقبل اخضر " والذي تقدم بمشروع مستدام يعمل علي اعادة تدوير المخلفات واستخدامها كمادة خام لصنع الاثاث )eco- furniture) من خلال تطبيق عبر الهاتف المحمول يعمل علي تدوير صناديق قمامة ذكية بتقنية القمر الصناعي.



حيث تعلن النتيجة من قبل وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف خلال الفترة القادمة .



السادة المدربين:

محمد احمد ابو الليل، عماد محمد حلمي، معتز منتصر شاكر، صلاح شوقي سالم، محمود نصار عيد هبه السيد نصار ، إيمان سليم سالمان.