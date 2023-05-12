قوافل طبية بيطرية علاجية بنطاق مراكز شمال سيناء

تنفذ مديرية الطب البطري محافظة شمال سيناء، برنامج للقوافل البيطرية لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان بنطاق القرى الأكثر احتياجا بجميع المراكز بمحافظة شمال سيناء، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ ولمدة ١٤ أسبوعًا متتالية.



وبدوره أصدر وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش، تكليفات لرؤساء القرى ، بالتعاون مع القوافل الطبيه وتذليل أي عقبات حرصا علي جودة سير العمل وجودة الخدمات البيطريه المجتمعيه المقدمة .



جهاز السونار:

يشمل برنامج القوافل تقديم الخدمات الآتية:

- الكشف الظاهري على الحيوانات، - استخدام الكشف بجهاز السونار و تشخيص الحمل، - تحصين الحيوانات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وذلك طبقا لبرامج التحصينات الجاري تفعيلها طبقا للحملات القومية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، - مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالقرية،_ توفير الأدوية البيطرية المجانية بالمشاركة مع جامعة العريش،- توعية المربيين بأهمية الالتزام بتحصين الحيوانات طبقا لبرامج التحصينات الدورية على مدار العام،، - توعية المواطنين بأهمية التأمين والترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم .

ويضاف إلى ماسبق عمل تقصي وبائي للحيوانات بكافة مراكز المحافظة ، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات والتأكيد علي خلوها من الأمراض الوبائية تزامنا مع تفعيل القوافل.

