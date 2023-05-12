عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل طبية بيطرية علاجية بنطاق مراكز شمال سيناء

برنامج القوافل بيطرية
برنامج القوافل بيطرية بقرى سيناء

تنفذ مديرية الطب البطري محافظة شمال سيناء،  برنامج للقوافل البيطرية لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان بنطاق القرى الأكثر احتياجا بجميع المراكز بمحافظة شمال سيناء، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/١٤ ولمدة ١٤ أسبوعًا متتالية.


وبدوره أصدر  وكيل الوزارة اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مدينة العريش،  تكليفات لرؤساء القرى ، بالتعاون مع القوافل الطبيه وتذليل أي عقبات حرصا علي جودة سير العمل وجودة الخدمات البيطريه المجتمعيه المقدمة .
 

جهاز السونار:

 

 يشمل برنامج  القوافل  تقديم الخدمات الآتية:
- الكشف الظاهري على الحيوانات، -  استخدام الكشف بجهاز السونار و تشخيص الحمل، - تحصين الحيوانات ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وذلك طبقا لبرامج التحصينات الجاري تفعيلها طبقا للحملات القومية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، - مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالقرية،_ توفير الأدوية البيطرية المجانية بالمشاركة مع جامعة العريش،- توعية المربيين بأهمية الالتزام بتحصين الحيوانات طبقا لبرامج التحصينات الدورية على مدار العام،، - توعية المواطنين بأهمية التأمين والترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم .

ويضاف إلى ماسبق عمل تقصي وبائي للحيوانات بكافة مراكز المحافظة ، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات والتأكيد علي خلوها من الأمراض الوبائية تزامنا مع تفعيل القوافل.
 

txt

لنشر الوعي واكتشاف المواهب| فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية بـ «ثقافة شمال سيناء»

سيناء برنامج قوافل بيطرية قرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

أحمد مرتضى : لن أخون رئيس الزمالك

انتوا عايزين مننا إيه .. مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه من السفر

أمير مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة كهربا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

إكرامي يكشف حقيقة رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

"ساعدني أكتب" ميزة من جوجل لمستخدمي Gmail .. اعرف إزاي تستعملها

السعر الجديد لـ سيات ابيزا موديل 2023 .. صور

البابا تواضروس للإعلام الإيطالي: حقوق الإنسان عديدة وليست سياسية فقط

فيديو يثير جدل لرواد السوشيال ميديا للحظات مؤثرة لعريس يوم زفافه .. شاهد

40 منحة ربانية تحدث لك عند الصلاة على النبي 1000 مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ