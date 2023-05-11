لنشر الوعي واكتشاف المواهب| فعاليات وأنشطة ثقافية وفنية بـ «ثقافة شمال سيناء»

شهد إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة إشراف المشرحانى، فى اطار استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بنشر الوعى الفنى والثقافى وتنمة واكتشاف المواهب

واصل بيت ثقافة قاطية مركز بئر العبد،محافظة شمال سيناء، نشاطه بتنظيم اختبارات المتقدمين للحصول على شهادات محو الأمية بمقر البيت، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، تحت إشرف أحمد عبدالصاحى مدير البيت.، ياتى ذلك ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة برعاية الموهوبين ونشر الوعى الفنى والثقافى بأقاليم وفروع ومدن وقرى ونجوع مصر.

وواصل البيت نشاطه باكتشاف وتنمية موهبة الطالب عمر محمد سلمى فى " الغناء " بتوجيه من مشرف النشاط عبدالعزيز أبو جرير.

كما عرض أحمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد فيلم "الباب الأخضر" لرواد البيت على جهاز الفيديو بروجكتور.

أمسية دينية:

كما نظّم قصر ثقافة العريش عقدت أمسية شعرية للشاعر ابتهال محمد، أعدها محمد محروس مشرف نادى الأدب بالقصر ، تحت إشراف ايناس سمير مدير القصر.

وعقد قصر ثقافة بئر العبد أمسية شعرية للشاعر محمود الدويغرى ، قدم من خلالها أبيات شعرية فى حب الوطن، تمت بإحدى التجمعات السكنية التابعة لمركز ومدينة بئر العبد، اعدها إبراهيم القطاوي مسئول النشاط.

