مد خطوط شبكة تليفونات بتقنية الألياف الضوئية  FTTH في شمال سيناء

تنفذ منطقة التليفونات بمحافظة شمال سيناء، مشروع مد خطوط شبكة تليفونات جديدة "فايبر جلاس" تقنية الألياف الضوئية FTTH، بالتتسيق مع مجلي مدينة نخل محافظة شمال سيناء.، في إطار الخدمات التي توفرها الدولة لأهالي مناطق مدن وقرى وسط سيناء.



قال "محسن سالم"، رئيس مركز ومدينة نخل ، محافظة شمال سيناء أنه يجرى حاليا تنفيذ أعمال مد خطوط شبكات الفايبر للتليفونات والإنترنت فائق السرعة، في مختلف المناطق بمدينه نخل، تحت إشراف منطقة التليفونات بشمال سيناء.

أعلى خاصية:

أضاف أنه من المقرر تغطية جميع أحياء المدينة ،بتقنية الألياف الضوئية FTTH .، لتوصيل خدمة أعلى خاصية بمدينة نخل المحرومة وتوابعها.،في إطار الجهود التي تبذلها الدولة، من احل تنمية وتعمير مناطق وسط سيناء ،ومدها بكافة الخدمات للمواطنين.



ولفت محسن، إلي عمل مسارات جديدة للكابلات الرئيسية في تراعي الظروف الطارئة، مع مراعاة ارتفاع المسطحات التي ستوضع فيها المسارات الجديدة لتكون بعيدة عن مجري السيول.