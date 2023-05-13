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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظاهرة جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: احذروا

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد أجواء مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من نشاط الرياح

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح خلال حالة الطقس اليوم السبت على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر المواطنين من انخفاض الرؤية نتيجة نشاط الرياح - الأسبوع
نشاط الرياح

 

وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام القادمة.

 

وقالت "منار غانم" خلال تصريحات تلفزيونية، إن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة، ومن الممكن أن نشاهد الـ 4 فصول في يوم واحد.، متابعة: الخميس الماضي كانت ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لافته إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة والبلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية، ما سيترتب عليه قلة الشعور بالحرارة، بفارق 4 درجات، لتصل درجة الحرارة 29 درجة على القاهرة الكبرى.


تحذيرات من الأرصاد الجوية

ونوهت بأن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، معرضه لتساقط الأمطار، غير المؤثرة، لافته إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيا بداية من الأسبوع المقبل، محذرة من الانخداع في درجات الحرارة ليلا، واصطحاب جاكت.

 

 

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