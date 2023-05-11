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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير طارئ | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

عاصفة
عاصفة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة.

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تزايد فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

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أعلى درجة حرارة في السنة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. فيديو

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


تحذير من سقوط أمطار

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

هذه المناطق تشهد سقوط أمطار من السبت إلى الثلاثاء
سقوط أمطار

 

حالة البحر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية غربية، أما على البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية. 
 

لليوم الثالث على التوالي.. ارتفاع الأمواج وتحذيرات للمصطافين باتباع تعليمات حماية الشواطئ - بوابة الأهرام
ارتفاع الأمواج

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد الجوية ، أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة على محافظات جنوب البلاد إلى 40 درجة مئوية.
 
وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة، هو وجود منخفض جوي على الصحراء الغربية، مع كتل هوائية جنوبية مرتفعة بشكل كبير في درجة حرارتها، مؤكدة أن هناك تكاثرا للسحب المتوسطة والمنخفضة على مدار اليوم.


وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء الحارة تسود على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وبعض المناطق من جنوب سيناء، مضيفاً أن الأجواء تكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، والنهار الباكر.


 وأشارت منار غانم إلى أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال  والأتربة اليوم، وسرعتها تتراوح بين 30_40 كيلو مترًا على الساعة، لافتة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة اليوم، خاصةً في السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري، و البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وقد تصل فرص سقوط الأمطار الخفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة وجنوب الوجة البحري، خلال فترات المساء.

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