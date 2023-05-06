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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تزايد فرص سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

الأرصاد تفجر مفاجأة
الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الـ 6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة.

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تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

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تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين بسبب طقس الساعات المقبلة

 

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال 6 أيام مقبلة، طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية. 
 

 

وأشارت  الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

سقوط الأمطار

 

وفجرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، مفاجأة بقولها تزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمال وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30%. 
 

هذه المناطق تشهد سقوط أمطار من السبت إلى الثلاثاء
سقوط أمطار


نشاط الرياح

 

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 
 

الأرصاد": يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية هذه المناطق
نشاط الرياح

 


وفي ذات السياق، حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع سقوط أمطار اليوم وغدًا، والتي بدأت بالفعل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على بعض المناطق من كفر الشيخ والإسكندرية، موضحة أن اليوم متوقع أن تكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة في أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.


وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إنه بداية من اليوم ستشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، وذلك بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.  


طقس اليوم  


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،  أن العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح اليوم بين الـ 27 والـ 28 درجة مئوية؛ وبالتالي تسود أجواء ربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرة ومحافظات الوجه البحري شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة على المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى وجود نشاط نسبي في حركة الرياح.
 

 

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