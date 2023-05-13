تأخر وصول أسئلة اللغة العربية للجنة امتحان الشهادة الإعدادية بالعريش

سادت حالة من التوتر بين طلاب الشهادة الإعدادي وأولياء أمورهم بمدينة العريش، محافظة شمال سيناء، بعد تأخر وصول الأسئلة في أول أيام امتحان إلى لجان الامتحانات بمدينة العريش ليصل إلى ما يقرب من ربع ساعة.



الفترة الأولى:



وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2022 بمختلف مدارس محافظة شمال سيناء، حثث بدأ الطلاب في أداء امتحانات مادة اللغة العربية والإملاء الفترة الأولى، ومادة والتربية الدينية فترة ثانية، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 18 مايو الجاري ولمدة 6 أيام متواصلة





ويتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية في مختلف مدارس المحافظة، للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات.



وأكد المحافظ على تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، بجانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه.. موجهًا بمنع أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات.



من جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن امتحانات الشهادة الاعدادية تجرى اعتبارا من اليوم السبت، وتستمر لمدة 6 أيام متتالية، ويؤديها عدد 9243 طالبا وطالبة موزعين على عدد 88 لجنة على مستوى المحافظة.