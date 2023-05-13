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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية بشمال سيناء

يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للشهادة الإعدادية في مختلف مدارس المحافظة، للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات.


وأكد المحافظ علي تجهيز واعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، بجانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحانيه.. موجهًا بمنع أي محاولة للغش واتخاذ الإجراءات.


من جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن امتحانات الشهادة الاعدادية تجرى اعتبارا من اليوم السبت، وتستمر لمدة 6 أيام متتالية، ويؤديها عدد 9243 طالبا وطالبة موزعين على عدد 88 لجنة على مستوى المحافظة.

 

٢٧ لجنة :


أشار رضوان، إلي أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية يبلغ "٤٥٣٢" يؤدون الامتحانات في "٢٧" لجنة، وعدد الطلاب بإدارة بئر العبد التعليمية "٢٥٣٦"" يؤدون الامتحانات في "٢٥" لجنة، وعدد الطلاب بإدارة الشيخ زويد التعليمية "١٠٣٥" يؤدون الامتحانات في "١٤" لجنة.
ويبلغ عدد الطلاب بإدارة رفح التعليمية "٥٧٢"" يؤدون الامتحانات في " ٣ " لجان، فيما يبلغ عدد الطلاب في إدارة الحسنة التعليمية "٤٤٢"" يؤدون الامتحانات في " ١٢ " لجنة، وعدد الطلاب بإدارة نخل التعليمية " ١٤٦ " يؤدون الامتحانات في " ٧ " لجان.

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