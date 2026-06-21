قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة
اليوم.. محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بشبرا الخيمة
اليابان تقترب من دور الـ32 بثنائية في شباك تونس بالشوط الأول
حزب الله يوجع إسرائيل.. مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20
نظر مُحاكمة 168 متهمًا بخلية التجمع .. بعد قليل
الفراعنة أذهلونا.. محمد بركات: منتخب مصر كان على بُعد خطوة من إسقاط بلجيكا
في ذكراه .. قصة إنقاذ عبد الحليم حافظ يوم ولادته
أستاذ علوم سياسية يكشف مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
كيفية تنظيم أوقات الامتحانات بما يتناسب مع أوقات الصلاة .. دار الإفتاء تُجيب
ثابت عند 6025 جنيها.. سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة
امتحانات الثانوية العامة 2026 | تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية بمداخل اللجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية يكشف مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
رحمة سمير

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن هناك جدلًا سياسيًا واسعًا حول التطبيقات التي تنتجها شركات الذكاء الاصطناعي وحدود استخدامها من قبل الدول المختلفة، وما يثيره ذلك من تساؤلات عميقة بشأن العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا.

وأوضح «كمال»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة Ten، مساء السبت، أن هذا الجدل يرتبط بمخاوف متزايدة بشأن مدى تحكم الخوارزميات في القرارات البشرية، لافتًا إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نقاشات حادة في الأوساط السياسية والأمنية الدولية.

وأشار إلى أن بعض السيناريوهات المستقبلية قد تتضمن دورًا أكبر للأنظمة الذكية في إدارة العمليات العسكرية، بما في ذلك تحديد الأهداف وإصدار أوامر إطلاق الأسلحة بدقة، وهو ما يثير قضايا أخلاقية وقانونية معقدة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن هذه التحولات المحتملة سيكون لها تأثير مباشر على شكل الحروب المستقبلية وطبيعة العلاقات الدولية، بما يستدعي وضع أطر تنظيمية واضحة تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية.

الذكاء الاصطناعي الحروب المستقبلية جدل شركات الذكاء الاصطناعي بالورقة والقلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

صبري نخنوخ

«خدت منه عربيتين مقابل شاليه».. اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الادخار

مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

ترشيحاتنا

المستشار وجدى عبد المنعم

نظر محاكمة 41 متهمًا في قضية خلية النزهة الإرهابية

المتهمين

الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين تعاطيا المخدرات في الشارع ببورسعيد

صبري نخنوخ

أمام النيابة:«محصلش».. نص اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

بالصور

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة صيفية .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد