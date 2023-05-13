حط إيده على رجلي.. فتاة تروي موقفا تعرضت له في المواصلات

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة تحرش تعرضت لها إحدى الفتيات في المواصلات، حيث روت الفتاة تفاصيل الواقعة وكيف تعاملت مع المتحرش، الأمر الذي أثار إعجاب المتابعين.. فماذا فعلت؟

واقعة تحرش لفتاة بالمواصلات

تحدثت إسراء علاء عن واقعة التحرش التي تعرضت لها في المواصلات في طريقها للمنزل، قائلة: "انهاردة وانا مروحة وكالعادة راكبة الباص لسوء الحظ في واحد قعد في الكرسي اللي ورايا وكالعادة اني بحط الايربود في وداني عشان افصل".

وتابعت في منشورها المتداول على الفيسبوك: "وانا بشيل الايربود عشان قربت ع البيت اتفاجئ باخينا ده حطت أيده علي رجلي من الجنب وحقيقي من كتر ما ايدو خفيفه زي الحرميه انا مكنتش حسه وبجد انا مبسوطه اوي انك هتدخل البيت علي اهلك انهارده وفي بنت مروقاك واتمني اللي عملته فيك انهارده يبقي عبره (ده دمه)".

وأرفقت إسراء، صورة إلى منشورها لخاتمها وعليه آثار دم للمتحرش، حيث دافعت عن نفسها بضربه في وجهه وبالتحديد في منطقة الأنف.

وأضافت: "كان نفسي اصوره بجد بس للأسف خد البوكس و نزل يجري وملحقنهوش.. رسالة حابة أوصلها لكل بنت طول مانتي صاحبة حق اوعي تخافي من اي حاجة وربنا يسترها علينا كلنا".

وختمت منشورها بتعديل أضافته على البوست، قائلة: "كل الناس اللي بتسأل هل ده سلاح ولا لاء.. أولا ده لا يندرج تحت مسمي سلاح لانه ببساطة خاتم عادي.. كمان الخاتم مش حاد خالص وانا بلبسه اكسسوري عادي بس انا مدربه وبلعب بوكس ففي حاجة اسمها نقط ضعف وبكل بساطه انا ضربته في مناخيره و ده كان سبب النزيف مش الخاتم خالص".

بوست الفتاة المتداول

عقوبات التحرش بالقانون

وفقا للقانون 141 لسنة 2021، تنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من "تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية".

كما تتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.