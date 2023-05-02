تحرش بي ولامس أجزاء بجسدي.. صرخة ابن عامل المحارة تنقذه من فضيحة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية غفير إلى محكمة الجنايات لاتهامه بـ الاعتداء على نجل عامل محارة، واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه.

نص أقوال المجني عليه

س: ما تفصيلات بلاغك ؟



ج/ اللي حصل أنا كنت ماشي أسفل كوبري المريوطية كنت رايح أجيب مفتاح الورشة اللي شغال فيها إلا إني فوجئت بالمشكو في حقه قام بأخذي في عشة أسفل كوبري المريوطية وقام بالتحرش بي جنسيا وملامسة أجزاء من جسمي فقمت بالصراخ بصوت عالي فتجمع الأهالي على صراخي فقاموا بالإمساك بالمشكو في حقة وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابات به فقمت بالاتصال بوالدي عن طريق تليفون أحد الأشخاص المتواجدين بالواقعة فحضر والدي وشقيقي إلى المكان، وعقب ذلك حضرت الشرطة ودة إللي حصل.



س: ما الضرر الواقع عليك؟

ج: قيام المشكو في حقه بالتحرش بي وملامسة أجزاء من جسدي

الاعتداء على نجل عامل محارة



س: ما صلتك بالمشكو في حقه ؟

ج: دي أول مرة اشوفه



س: هل يوجد خلافات سابقة بينكم ؟

ج: لا



س: هل تتهم المشكو في حقه بشئ ؟

ج: أيوة بتهم المشكو في حقه بالتحرش بي وملامسة أجزاء من جسدي

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض نجل عامل محارة بالقوة مستغلا ضعفه ولقلة حيلته كمم فاه وانزوى به عنوة حاسرا عنه ملابسه مستطيلا لمواطن عفته.