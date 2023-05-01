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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش وقرار عاجل من النيابة.. حاولوا ملامسة جسد شقيقته وعندما عارضهم قتلوه في العيد

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بـ"صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية والتي نستعرض أهمها في السطور التالية.. 

كواليس اللحظات الأخيرة في حياة مصطفى درويش وقرار عاجل من النيابة


كشف مصدر أمني عن دخول الفنان الراحل مصطفى درويش إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وأودع قسم الطوارئ في حالة حرجة، بسبب تعرضه لآلام في عضلة القلب.

 

خلفته في الحرام .. القبض على سيدة ألقت برضيعها أسفل كوبري بالبدرشين


ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع أسفل الكوبري الأوسطي بمنطقة البدرشين.


في العيد| حاولوا ملامسة جسد شقيقته وعندما عارضهم قتلوه|ما القصة

 

كانت هي الأخيرة.. خرج  يوسف  من منزله إلي منطقة العين السخنة، لقضاء بعض الأيام،  للترفيه عن نفسه خلال إجازةعيد الفطر المبارك، فعاد جثة هامدة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين بعض من الشباب الذين حاولوا التحرش وملامسة جسدشقيقته خلال سيرها بالشارع.


فلوسها كتير| اعترافات كتعة روض الفرج خلال التحقيق معها لحيازتها كيلو هيروين


أدلت سيدة متهمة بحيازة  1 كيلو هيروين باعترافات تفصيلية أمام جهات تحقيق روض الفرج، إنها تمارس نشاطا إجراميا في تجارة وتوزيع المواد المخدرة منذ فترة طويلة مضيفة، قائلة: “فلوسها كتير”، و أنها حققت مكاسب هائلة. 

نشرة الحوادث الحوادث اليوم

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