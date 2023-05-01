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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في العيد| حاولوا ملامسة جسد شقيقته وعندما عارضهم قتلوه|ما القصة

أرشيفية
أرشيفية

كانت هي الأخيرة.. خرج  يوسف  من منزله إلي منطقة العين السخنة، لقضاء بعض الأيام،  للترفيه عن نفسه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فعاد جثة هامدة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين بعض من الشباب الذين حاولوا التحرش وملامسة جسد شقيقته خلال سيرها بالشارع.

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تفاصيل الواقعة

 قال والد المجني عليه يوسف، إن أسرته ذهبت إلى إحدى القري السياحية بالعين السخنة لقضاء إجازة العيد،ويوم الواقعة تعرضت ابنته للتحرش على يد مجموعة من الشباب بالشارع بمنطقة العين السخنة.

وتابع حينها صرخت نجلته مستغيثة بالمارة فتجمع عدد من الأمن الخاص بالقرية السياحية المتواجدين داخلها، وفي هذا الوقت تصادف وجود شقيقها يوسف المجني عليه، فحاول الدفاع عنها، فقام الشباب المتهمين،  بالتعدي عليه وعلي شقيقته بسلاح أبيض  وآله حادة ، مما تسبب في إصابته بارتجاج في المخ  وعلي أثرها دخل المجني عليه في غيبوبة كاملة و تم نقله إلى المستشفى.

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بلاغ إلي الأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتعرض نجله للتعدي بالضرب بالأسلحة البيضاء، بإحدى القرى السياحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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