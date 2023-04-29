كلما اقترب منها تصرخ.. كشف لغز قتل عروس الغربية بعد ساعات من زفافها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أسرة بقرية نفيا يفيد بمصرع فتاة تدعى "أية .ح.أ" في العشرينات من عمرها والعثور جثمانها جثة هامدة مصـ ـابة بعدة طعنـات بأداة حادة.

https://youtu.be/2dxxltLLR8o

كشف لغز انهاء حياة عروس بعد 48 ساعة من زفافها

بدأت القصة بعد 48 ساعة من زفاف العروس "آية.ح.أ" ابنة قرية نفيا بمحافظة الغربية، والتي انتقلت مع زوجها للإقامة في تلك القرية، وحسب ما تم ذكره إعلاميا فإن العروس عقب الزفاف كلما اقترب منها زوجها كانت تصرخ وتدخل في نوبة بكاء حتى دخلت في نوبة اكتئاب واعتقد العريس أنها ممسوسة من الجن وبدأ في البحث لدى المشايخ والمعالجين بالقرآن الكريم لحل أزمة عروسه.

فؤجئ شقيق العروس بمكالمة هاتفيه من زوج شقيقته يطلب منه المجئ الي منزله ليجد شقيقته غارقة في دمائها على فراش الزوجية .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.