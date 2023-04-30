حبس مسجلين خطر لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة بالسلام

أمرت جهات تحقيق السلام، اليوم الاحد ، بحبس مسجلين خطر 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات. خطر

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) لقيامهما بسرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول ولاذا بالفرار حال سيرها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (الهاتف المحمول، حقيبة اليد "المستولى عليهما" - فرد خرطوش – كمية من المواد المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

تحرر محضر بالواقعة

وبمواجهتهما بأقوال المجنى عليها اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه , وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصدالاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهمان واتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق