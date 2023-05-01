خلفته في الحرام .. القبض على سيدة ألقت برضيعها أسفل كوبري بالبدرشين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع أسفل الكوبري الأوسطي بمنطقة البدرشين.

تلقى المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور علي طفل رضيع أسفل كوبري الأوسطي بدائرة المركز، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور علي طفل حديث الولادة بقدمه أسورة تحمل اسم الأم والطبيب الذي أجري عملية الولادة، وتم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط والدة الطفل وتبين أنها تخلصت منه هربا من الفضيحة لكونه نتيجة علاقة غير شرعية وتنصل والده من الاعتراف به.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط الأب الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.