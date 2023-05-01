فلوسها كتير| اعترافات كتعة روض الفرج خلال التحقيق معها لحيازتها كيلو هيروين

أدلت سيدة متهمة بحيازة 1 كيلو هيروين باعترافات تفصيلية أمام جهات تحقيق روض الفرج، إنها تمارس نشاطا إجراميا في تجارة وتوزيع المواد المخدرة منذ فترة طويلة مضيفة، قائلة: “فلوسها كتير”، و أنها حققت مكاسب هائلة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بـ مديرية أمن القاهرة أكدت قيام ( إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكرًا لمزاولة نشاطها الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بشقة سكنها، وضبط بحوزتها ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى 2 ميزان حساس - هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول ، بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامي، تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (80,000) ألف جنيه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.