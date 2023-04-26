ضربني بالشاكوش في منطقة حساسة. .اعترافات ضحية غفير الجيزة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية غفير الي محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض والاعتداء جنسيا علي نجل عامل محارةواستمعت النيابة لأقوال المجني عليه







س: ما تفصيلات بلاغك ؟

ج/ اللي حصل انا كنت ماشي اسفل كبري المريوطية كنت رايح اجيب مفتاح الورشة اللي شغال فيها الا اني فوجئت

بالمشكو في حقة قام باخذي في عشة اسفل كبري المريوطية وقام بالتحرش بي جنسيا وملامسة اجزاء من

جسمي فقمت بالصراخ بصوت عالي فتجمع الاهالي علي صراخي فقاموا بالامساك بالمشكو في حقة وتعدو

علية بالضرب واحداث اصابات به وقمت بالاتصال بوالدي عن طريف تليفون احد الاشخاص المتواجدين بالواقعة فحضر والدي وشقيقي الي المكان وعقب ذلك حضرت الشرطة وده اللي حصل

س: ما الضرر الواقع عليك ؟

(افهمناة)

ج: قيام المشكو في حقة بالتحرش بي جنسيا وملامسة اجزاء من جسدي

س: ما صلتك بالمشكو في حقه ؟

ج: دي اول مرة اشوفه

س: هل يوجد خلافات سابقه بينكم ؟

ج: لا

س: هل تتهم المشكو في حقه بشئ ؟

ج: ايوة بتهم المشكو في حقة بالتحرش بي جنسيا وملامسة اجزاء من جسدي

س/ ما شكل التعدي الذي قام به المتهم ؟

ج/ شدني داخل العشة الخشب و مسكني من وسطي و حط ايده على وسطي و خلع البنطلون و البوكسر و و كان ماسك

شاكوش ضربني بيه علي منطقة حساسة وكان عاوز يتعدى علية جنسيا بس ملحقش يعمل معايا حاجة علشان الناس اتلمت ومسكته

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض نجل عامل محارة بالقوة مستغلا ضعفه ولقلة حيلته كمم فاه وانزوى به عنوة حاسرا عنه ملابسه مستطيلا لمواطن عفته.

شهد عامل محارة - ومقيم قرية ترسا مركز ابو النمرس ووالد الضحية بورود اتصال هاتفي من نجله يفيد بقيام احد الاشخاص حال تواجده بمنطقة كوبري المريوطية بقيام المتهم بهتك عرضه بان جزبه عنوه وحسر عنه ملابسه كاشفا عورته واعتدي عليه جنسيا.

