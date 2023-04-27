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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب تحرش بفتاة بالمقطم

فتاة
فتاة

أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما تحرش بطالبة جامعية  في منطقة المقطم بالقاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من طالبة بكلية حقوق جامعة القاهرة تبلغ من العمر 24 عاما، مقيمة في منطقة الأسمرات ضد شاب مجهول لها يستقل دراجة بخارية وخدش حيائها أثناء شرائها بعض المستلزمات من سوبر ماركت.

وأجرى رجال البحث بقسم شرطة المقطم، التحريات الأمنية، وتوصلت من خلال الفحص وتفريغ كاميرات المراقبة من تحديد هوية المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 24 عاما مقيم في حي الأسمرات وتم ضبط الدراجة البخارية وأقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة.

جامعة القاهرة حي الأسمرات الأجهزة الامنية طالب حبس شاب كاميرات المراقبة شرطة المقطم

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