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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آي صاغة: أسعار الذهب تواصل التراجع محليا وعالميا

تراجع اسعار الذهب
تراجع اسعار الذهب عالميا ومحليا

واصلت أسعار الذهب تراجعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت 10 جنيهات  بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم،  ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى  2400 جنيه، بينما  استقرت الأوقية عند مستوى 2010 دولارات
 

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أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2743 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2057 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.


كانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 100 جنيه في تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2510 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 2410 جنيهات، بينما تراجعت الأوقية  بقيمة 6 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2016 دولارًا، واختتمت عند مستوى 2010 دولارات.
 

وأوضح، إمبابي، أن رفع وخفض الأسعار مازال يشهد تلاعبًا في ظل غياب محددات واضحة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، وارتفاع السعر العالمي، وما يحدث يمثل دفعًا للمواطنين لبيع ما في حيازتهم جراء تراجع الأسعار، ليشتري المتلاعبون بقيم منخفضة من المواطنين، ويعد فترة تبدأ مرحلة أخرى تدريجية من رفع الأسعار لمستويات أخرى غير مبررة.
 

وأضاف، أن دخول الذهب مع العائدين من الخارج دون جمارك لن يحل الأزمة، وسيتم استغلاله، لتحقيق أربحًا، من خلال التجميع والتصدير للخارج مرة أخرى.

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