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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وفقا للقانون ..

أهداف ومهام المجلس الأعلى للثقافة.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون إعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة على أن المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة.

 

أهداف المجلس الأعلى للثقافة

ويهدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية.

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أبرز مهام المجلس الأعلى للثقافة

ويعد المجلس الأعلى للثقافة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة، ويتولى تصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص:

- إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية مع الالتزام بالقانون المنظم للحد الأقصى للأجور.

- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية.

- التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام في الأمور المشتركة.

- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس الأعلى عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.

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