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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة الإسماعيلية تناقش مفهوم الثقافة العامة وأهميتها في المجتمع

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، محاضرة عن "الثقافة العامة"، ضمن فعاليات البرامج الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة.

شارك بالمحاضرة الباحث د. سامح شوقي الباحث بأطلس المأثورات الشعبية، وتحدث بها عن مفهوم الثقافة العامة موضحا أنها مجمل العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية في مجتمع ما، مشيرا إلى أن لكل جماعة ثقافاتها الخاصة بها، والتي تميزها عن المجتمعات الأخرى، حيث تشكل المعالم التاريخية والحضارية الخاصة بالشعوب، كما تشكل أيضا الوعي الجماعي للشعوب وتميز كل شعب عن الآخر.

وأضاف "شوقي" أن الثقافة العامة هي التي تعبر عن تاريخ أي شعب وقيمه وعاداته وتقاليده وأعرافه ومعارفه الشعبية، أي أفكاره ورموزه التي سنها لنفسه، لتشكل سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأن الثقافة تتميز بعدة خصائص حيث إنها مكتسبة أي يتعلمها الأشخاص وينقلونها من جيل إلى آخر، كما أنها التي تحدد أنماط حياة الأشخاص وكيفية تفكيرهم والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى الصفات العامة التي تميّزهم عن الأفراد في المجتمعات الأخرى، وأنها قابلة الانتقال أي تنتقل مع الأفراد من مكان لمكان ومن جيل إلى جيل في نفس المجتمع أو في غيره، وهي متطورة ومختلفة  تطور من نفسها نتيجة التطور العام للمجتمع كي تتناسب مع مستجدات هذا المجتمع.

واختتم الباحث حديثه بأن أهمية الثقافة العامة في المجتمع تأتي لتساعد على خلق وحدة بين أفراده، كما تحدد للإنسان سلوكيات ونهج محدد للعيش، حيث تؤدي الثقافة العامة إلى خلق مجتمع واع راق عن طريق العادات والتقاليد التي تحث على احترام الآخر ومراعاة حقوقه.

فعاليات المحاضرة نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بالتعاون مع الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، ونفذت بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، في سياق أنشطة هيئة قصور الثقافة الهادفة إلى شرح وتوضيح العديد من المفاهيم الثقافية للرواد خلال برنامج شهر مايو الحالي.

قصر ثقافة الإسماعيلية الثقافة العامة فعاليات البرامج الثقافية لهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة

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