وزير النقل: الدولة حريصة على عدم حدوث زيادات كبيرة متكررة في السولار

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الدولة المصرية حريصة على عدم زيادة سعر السولار بشكل مفاجيء.

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سعر السولار يؤثر على أسعار وسائل المواصلات بشكل كبير وحركة نقل البضائع والمخابز ".

وأضاف كامل الوزير :" الدولة حريصة على عدم حدوث زيادات كبيرة أو متكررة في سعر السولار ".

وتابع كامل الوزير :" محطة عدلي منصور التبادلية بها 6 وسائل مواصلات وهمي المترو والقطار الكهربائي الخفيف وسكك حديد القاهرة السويس، وأتوبيس السوبر جيت والاتوبيس الترددي على الطريق الدائري ".