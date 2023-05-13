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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موازنة الوزارة.. كامل الوزير: لم ننشئ المحطة المركزية عدلي منصور بقروض

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن  محطة عدلي منصور التبادلية بها 6 وسائل مواصلات وهم  المترو  والقطار الكهربائي الخفيف وسكك حديد القاهرة السويس، وأتوبيس السوبر جيت والاتوبيس الترددي على الطريق الدائري .

 

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وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رديت على معظم أسئلة النواب بجلسة مجلس النواب".

 

وأضاف كامل الوزير: "إنشاء محطة عدلي منصور بأموال الوزارة من عوائد التشغيل والاستثمار".

 

وتابع كامل الوزير :" موازنة وزارة النقل تأتي من الحكومة "، مضيفا:" لم نحصل على قروض من أجل إنشاء المحطة المركزية لعدلي منصور ".

وأكمل كامل الوزير : "المحطات  والطرق والكباري يتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل بالجنيه المصري وبسواعد شركات مصرية ".

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