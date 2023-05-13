موازنة الوزارة.. كامل الوزير: لم ننشئ المحطة المركزية عدلي منصور بقروض

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن محطة عدلي منصور التبادلية بها 6 وسائل مواصلات وهم المترو والقطار الكهربائي الخفيف وسكك حديد القاهرة السويس، وأتوبيس السوبر جيت والاتوبيس الترددي على الطريق الدائري .

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رديت على معظم أسئلة النواب بجلسة مجلس النواب".

وأضاف كامل الوزير: "إنشاء محطة عدلي منصور بأموال الوزارة من عوائد التشغيل والاستثمار".

وتابع كامل الوزير :" موازنة وزارة النقل تأتي من الحكومة "، مضيفا:" لم نحصل على قروض من أجل إنشاء المحطة المركزية لعدلي منصور ".

وأكمل كامل الوزير : "المحطات والطرق والكباري يتم تنفيذها من موازنة وزارة النقل بالجنيه المصري وبسواعد شركات مصرية ".