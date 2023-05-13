محدش دخل السجن ظلم.. أحمد موسى ينفعل على الهواء | شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القضاء المصري لا يظلم أحد، والقضاء المصري عادل ويصدر أحكام على من ارتكبوا جرائم بالفعل ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش حد مظلوم اتحبس ومن يتم حبسه صدر بحقه أحكام نتيجة إرتكاب جرائم، وأقول للبعض لا تنسوا تحالفكم مع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ، ودخولكم للسجن لم يكن ظلما".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مش عايز اسمع حد يدعي المظلومية او أسمع حد بيقول الناس اللي في السجن دخلوا ظلم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى منفعلا :" من دخل السجن أجرم في حق الوطن والشعب لا ينسى مطلقا، وخروج البعض من السجون لا يعني أنهم مطلومين ".