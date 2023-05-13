حلقة مطولة .. أحمد موسى يعد مشاهديه بهذا الأمر على الهواء .. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حلقة اليوم مخصصة مع الفريق كامل الوزير وزير النقل للحديث عن منظومة النقل والمشروعات الجاري تنفيذها، مضيفا:" حلقة اليوم مطولة".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سوف ترون منظومة نقل متطورة تليق بشعب عظيم، وما سنراه في هذه الحلقة ما لم تروه من قبل".



وتابع :" حجم عمل ضخم ومشروعات النقل، ومئات الشركات المصرية تعمل في مشروعات وزارة النقل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عدد العاملين في مشروعات وزارة النقل 1.5 مليون مواطن مصري"، مضيفا:" منظومة النقل الحديث المكونة من القطار الخفيف والقطار الكهربائي السريع يعمل بها حوالي نصف مليون فرد ".

ولفت موسى :" أحيي وزير النقل وكافة العاملين في وزارة النقل "، مضيفا:" تفقدنا محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي يتواجد بها 6 وسائل نقل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" القطار الكهربائي الخفيف يخدم المواطنين "، مضيفا:" وسائل النقل الحديثة تستهدف راحة المواطن المصري ".