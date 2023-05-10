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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يسأل وزير النقل: هل القطار الكهربائي سيسدد قرضه؟.. والأخير يرد: أيوه

صدى البلد

قدم النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، الشكر والتقدير إلى النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد بشأن اعداد التقرير الوافي حول الإتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للانفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية ، وأيضا الإتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للانفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائي السريع .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين - مطروح)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023.

وقال هلال أنه رغم التحديات التي تواجه كافة القطاعات إلا أن وزارة النقل بقيادة كامل الوزير تعد أكثر الوزارات التي نرى مجهوداتها على ارض الواقع، مضيفا:" حد يقدر ينكر ان وزارة النقل اكثر وزارة شغالة على الأرض.. انا ليس معارض ولا اقف في الحكومة ولكن هذه حقائق نراها على أرض الواقع".

ووجه  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، سؤالا لوزير النقل خلال الجلسة العامة قائلا:" هل المشروع المعروض قادر على تحمل تكاليفه وسداد القرض المتعلق به دون تحميل على الموازنة العامة، ليرد عليه الفريق كامل الوزير قائلا:" ايوه يا فاندم".

هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة لحزب مصر الحديثة علاء عابد القطار الكهربائي السريع

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