تقديم أفضل شيء للمواطن.. أحمد موسى: توجيه رئاسي لوزير النقل بتطوير المنظومة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزير النقل كامل الوزير رجل محترم ويعمل بمنتهى القوة لمصلحة الوطن .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير النقل لديه توجيه رئاسي بتطوير منظومة النقل في مصر ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يهتم ويتابع كافة تفاصيل المشروعات الجاري تنفيذها في مصر ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يرغب في تنفيذ أفضل شيء للمواطن المصري "، مضيفا:" الرئيس عايز يسعد ويبسط الناس ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أحيي وزير النقل وكافة العاملين في وزارة النقل "، مضيفا:" تفقدنا محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي يتواجد بها 6 وسائل نقل ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تفقدنا 22 قطار للمونوريل متواجدين في العاصمة الإدارية"، مضيفا:" وزير النقل أخبرنا بأخبار جديدة وحديثة عن المونوريل ومشروعات النقل ".

