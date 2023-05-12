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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير النقل يبحث مع الاستثمار الأوروبي مد الخط الأول للمترو لشبين القناطر

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

استقبل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفدا من البنك الأوروبي للاستثمار EIB برئاسة جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وبحث المشروعات الجديدة المقترح  التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة وحضر اللقاء رئيس وقيادات  الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

في بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون المثمر بين الجانبين، مؤكدا التطلع للمزيد من التعاون بين الجانبين في المشروعات المشتركة، كما أشادت نائب البنك الأوروبي للاستثمار EIB  بالتعاون القائم في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.

التي تخدم قطاع النقل في مصر حيث يقوم البنك بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحيتة مثل إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية  ومشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، وإعادة تأهيل الخط الأول والثاني للمترو بالإضافة إلى التعاون في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل (تطوير نظم الاشارات والاتصالات لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط وتجديد أعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط وشراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش.

واستعرض الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في اطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 مثل مشروع مد الخط الاول للمترو حتي شبين القناطر والمرحلة الثانية من قطار أبو قير من محطة مصر حتي العجمي وتطوير نظم الإشارات لخط سكة حديد أبو كبير/  المنصورة وخط سكة حديد (شربين / قلين / دمنهور) بالإضافة إلى الربط بعدد من دول الجوار مثل الربط السككي مع دول الجوار جنوبا بمد خط السكة الحديد إلى وادي حلفا بالسودان وغربا بمد خط السكة الحديد من السلوم إلى بني غازي بليبيا وشرقا بمد خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد ثم إلى رفح ومنها إلى طابا.
 

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