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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة خالد الفايد.. سيف مجدي يدافع عن هاني محروس

هاني محروس
هاني محروس

حرص الفنان سيف مجدي، على الدفاع عن المنتج هاني محروس بعد ازمته الاخيرة مع الفنان المعتزل خالد الفايد.

 

كتب سيف مجدي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك” : “كلمتين في حق الاستاذ هاني محروس .. طبعا مش كل الناس عارفة اني كنت مع الاستاذ هاني في الشركة وقعدنا مع بعض ٦ سنين من التعامل المحترم الطيب منه و من العائلة كلها و كنت بحريتي جدا من الناحية الدينية و انتجلي اكتر من دعاء ديني في رمضان .. ف مش اي كلام يتقال ياجماعة”.

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بسبب التهديدات .. أول رد من هاني محروس على خالد الفايد |خاص

 

يذكر أن عبر المنتج هاني محروس عن استيائه الشديد بعد الأخبار التى تم تداولها على لسان المطرب المعتزل خالد الفايد و الذي يتهمه فيها بتهديداته بسبب العقد المبرم بينهما.
 

رد هاني محروس


ونفى هاني محروس فى تصريح خاص لـ صدى البلد ما تردد حول اتهامه بتهديد خالد الفايد بسبب العقد المبرم بينهما واعتزاله بشكل مفاجئ قائلا: أنا أول مرة أسمع هذا الكلام وأنى لم أقم بفعل أى شىء ضد خالد الفايد.

وأضاف محروس قائلا: مليش علاقة بخالد الفايد ولا فى أى تهديدات فى الموضوع بأى شكل من الأشكال.

 

خالد الفايد وتهديدات هاني محروس

وكان خالد الفايد قد صرح فى بعض الصحف أنه تلقى تهديدات من المنتج هاني محروس بعد اعتزاله بشكل مفاجئ بسبب العقد المبرم بينهما والذى يحتوى على مبلغ ضخم مما جعله يترك مصر ويسافر لكي يتجنب تلك التهديدات.

 

اعتزال خالد الفايد:

نشر المطرب خالد الفايد نجم ذا فويس كيدز تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن اعتزاله الغناء تماما. 

وقال خالد الفايد: “اللهم اجعل توبتى وعملى خالصاً لوجهك الكريم، وباعتذر مش هرد على أى حد يدلنى على طريق فيه معصية لربنا عز وجل، مضيفا أرجوكم محدش يقوللى غنى تانى كفاية بجد مش عايز فلوس ولا شهرة ولا علاقات ولا أى سراب من ده كله”. 

وكان خالد الفايد أحد نجوم برنامج ذا فويس كيدز وحقق نجاحا كبيرا وكان آخر أعماله الغنائية “أنا حد جديد” وأشاد بها الفنان أحمد سعد. 

وجمع أحمد سعد وخالد الفايد أغنية بعنوان عليكى عيون والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها على يوتيوب.

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