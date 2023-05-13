إجراء مرتقب من وزارة النقل لدعم تذاكر السكة الحديد والمترو

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه يتم العمل على توفير مناطق خدمية واستثمارية وكافيتريات داخل محطات السكة الحديد والمحطات التبادلية.



وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" توفير مناطق استثمارية داخل محطات السكك الحديد يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن أي زيادة في أسعار التذاكر".

وأضاف كامل الوزير :" نبحث عن مصادر مختلفة لتمويل سعر التذكرة ومصاريف التشغيل"، مضيفا:" أرباح المناطق الاستثمارية تذهب لدعم الذات كرة ومصاريف التشغيل".

وتابع كامل الوزير :" يارب اقدر احقق وعدي للمصريين وهو جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات وذلك من خلال منظومة نقل حديثة متكاملة مع خلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج الزراعي والصناعي والموانئ ".