تذاكر المترو مجانًا لهذه الفئة | قرار رسمي من وزير النقل

أدار الإعلامي أحمد موسى، حوارا مفتوحا بين الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواطنين مستخدمي أتوبيسات السوبر جيت ومترو الأنفاق بمحطة عدلي منصور.

وأشادت مواطنة بمشروعات النقل الحديثة وخطوط مترو الأنفاق الجديدة ، قائلة:" وسائل النقل الحديثة مريحة وآمنة وتوفر وقت كبير".

ومن جانبه قال كامل الوزير وزير النقل:" كبار السن فوق الـ 60 عاما يحصلون على خصم 50 % ومن فوق الـ 70 عاما يحصل على تذاكر المترو بالمجان ".

وتابع كامل الوزير :"وسائل النقل الجديدة تستهدف خدمة التجمعات العمرانية الجديدة وربطها بقلب القاهرة ".

وأكمل كامل الوزير :"الدولة المصرية تنفذ مشروعات النقل الحديثة لربطها بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة “، مضيفا:” الخط الثالث لمترو الأنفاق يربط أقصى شرق القاهرة بغربها ".

