نصنعه محليا.. وزير النقل: مصر لن تستورد أي أتوبيس مجددًا

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مصر لن تستورد أتوبيس من الخارج مرة أخرى، ويتم العمل على إنتاج الأتوبيسات على أرض مصر.

وقال الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أتوبيسات السوبر جيت إنتاج شركة مصرية وطنية تقوم بتصنيع الأتوبيسات في مصر ".

وأضاف كامل الوزير :" لن نستورد اتوبيسات غاز أو كهرباء أو سولار "، مضيفا:" الأتوبيس الترددي تم تصنيعه في مصر ".

وتابع كامل الوزير :" مصر لديها 5 شركات وطنية تقوم بتصنيع جميع أنواع الأتوبيسات".

ولفت كامل الوزير :" تصنيع الأتوبيسات في مصر يقلل البطالة ويوفر العملة الصعبة ".

مضيفا:" سعر الأتوبيس الكهرباء 500 ألف دولار ".