مواطن لوزير النقل: فوجئت بزيادة سعر تذكرة السوبر جيت.. والأخير يرد

أدار الإعلامي أحمد موسى، حوارا مفتوحا بين الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواطنين مستخدمي أتوبيسات السوبر جيت بمحطة عدلي منصور .

وأشاد مجموعة من المواطنين بالخدمة المتميزة التي يحصلون عليها من خلال أتوبيسات السوبر جيت .

ومن جانبه قال وزير النقل كامل الوزير:" ما يهمني نبض الناس وإحساسهم بالخدمة المقدمة لهم وأي مواطن يشعر بأي مشكلة عليه أن يبلغنا كي نعمل على حلها ".

ووجه أحد المواطنين سؤالا لوزير النقل :" تفاجأنا بارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات السوبر جيت 20 جنيها ".

ورد وزير النقل:" حضرتك مسمعتش إن السولار زاد، وقبل زيادة التذكرة من القاهرة لبورسعيد كانت التذكرة بـ 70 جنيها وأصبحت 90 جنيها ونسبة الزيادة أقل من نسبة الزيادة في أسعار السولار ".

