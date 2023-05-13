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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواطن لوزير النقل: فوجئت بزيادة سعر تذكرة السوبر جيت.. والأخير يرد

أحمد موسى ووزير النقل
أحمد موسى ووزير النقل

أدار الإعلامي أحمد موسى، حوارا مفتوحا بين الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواطنين مستخدمي أتوبيسات السوبر جيت بمحطة عدلي منصور .

 

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وأشاد مجموعة من المواطنين بالخدمة المتميزة التي يحصلون عليها من خلال أتوبيسات السوبر جيت .

 

ومن جانبه قال وزير النقل كامل الوزير:" ما يهمني نبض الناس وإحساسهم بالخدمة المقدمة لهم وأي مواطن يشعر بأي مشكلة عليه أن يبلغنا كي نعمل على حلها ".

 

ووجه أحد المواطنين  سؤالا لوزير النقل :" تفاجأنا بارتفاع أسعار تذاكر أتوبيسات السوبر جيت 20 جنيها ".

 

ورد وزير النقل:" حضرتك مسمعتش إن السولار زاد،  وقبل زيادة التذكرة من القاهرة لبورسعيد كانت التذكرة  بـ 70 جنيها وأصبحت 90 جنيها ونسبة الزيادة أقل من نسبة الزيادة في أسعار السولار ".
 

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