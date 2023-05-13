مزعلتش من نقد النواب .. كامل الوزير : مشروعات النقل زي الأكل والشرب

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مشروعات النقل الحديثة مثلها مثل توفير الطعام والشراب للمواطن.

وقال كامل الوزير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مزعلتش من انتقاد النواب لي في مجلس النواب عند الحديث عن مشروعات النقل ".

وأضاف الوزير :" عشان أوفر طعام وأتعالج وأتعلم لازم يكون هناك وسائل مواصلات جيدة آمنة ".

وتابع كامل الوزير :" يارب اقدر احقق وعدي للمصريين وهو جعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات من خلال منظومة نقل حديثة متكاملة مع خلق ممرات لوجستية بين مصادر الإنتاج الزراعي والصناعي والموانئ".

وأضاف كامل الوزير وزير النقل :" لابد من توفر ومصادر متجددة ومستمرة لإنتاج الطعام ولابد من تنفيذ مشروعات زراعية وصناعية كثيرة في الصحراء وهذا الأمر يحتاج إلى وسائل نقل متميزة".