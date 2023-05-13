«السلوك الإنشائي للكمرات الخرسانية المسلحة».. رسالة ماجستير بـ هندسة شبين الكوم| صور

حصل المهندس محمد شعبان غلة، المعيد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير من كلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية، وجاءت رسالته تحت عنوان «السلوك الإنشائي للكمرات الخرسانية المسلحة الدائرية المغلقة المدعمة بمواد مستدامة».



ضمّت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من: الدكتور الدكتور مجدي عبد الحميد طايل، أستاذ المنشآت الهندسية بكلية الهندسة جامعة المنوفية «محكماً»، الدكتور أحمد عطا، أستاذ المنشآت الخرسانية بكلية الهندسة جامعة طنطا ونائب محافظ الغربية «محكماً»، والدكتورة بشرى أبو العينين الطلي، أستاذ تحليل وميكانيكا الإنشاءات كلية الهندسة جامعة المنوفية «مشرفاً ومحكماً»، الدكتور أحمد عبد الله حمودة، أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ومحكماً».



من جانبه، هنأ الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، المهندس محمد شعبان غلة، لحصوله على درجة الماجستير في الهندسة الإنشائية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد والرقي.

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