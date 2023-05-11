جامعة كفر الشيخ تشارك في فعاليات الملتقى السنوي للمراكز الجامعية للتطوير المهني

شاركت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، في ختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع، برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المـهني تحت عنوان "The Way Forward"، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بفندق سانت ريجيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



قال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تم إطلاقها مارس الماضي، وشملت ضمن محاورها ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز مهارات وقدرات الخريجين، ودعم الابتكار وريادة الأعمال؛ لدعم المسار المهني من أجل التوظيف، بما يُسهم في تحقيق رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة.



يذكر أن فريق المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ، يضم الدكتور علاء غازي، مديراً للمركز، والدكتور أحمد سليم، والدكتور علاء اللقاني، مسئولي التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، والدكتور أسامة وفا، والدكتور محمد غلة، مسئولي التطوير المهني، والدكتور معتصم دراز، مسئولاً تكنولوجياً، والدكتورة منى المعداوي، الأدمن.

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