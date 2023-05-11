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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلا شكاوى.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الثاني الثانوي والرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والثاني الثانوي تعليم فني، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ على حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة أريمون الثانوية المشتركة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ولجان امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي بمدرسة الاريمون تعليم أساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.


كما تابع أعمال امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي والصف الثاني الثانوي والصف الثاني تعليم فني من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وأكد أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

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