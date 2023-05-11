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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لضبط قمح بها.. محافظ كفر الشيخ يقرر إغلاق 4 مصانع أسبوعاً

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً حمل رقم 904 لسنة 2023م، بغلق 4 منشآت لمدة أسبوع، لضبط نحو 68 طن قمح بها، وفي حالة تكرار المخالفة، سيتم إغلاق المنشآت الأربعة شهراً.

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وكانت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد بسيوني، وبالتعاون مع مديرية التموين، برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضبطت نحو 68 طن قمح في 4 مصانع للأعلاف بسيدي سالم وبلطيم والحامول ودسوق، وتم التحفظ على المضبوطات.

 

وقالت محافظ كفر الشيخ، خلال بيان، إن الحملات تمكنت من ضبط 40 طن قمح بمصنع أعلاف ببلطيم وتحرر المحضر رقم 8864 جنح مركز البرلس، وضبط 24 طن قمح بمصنع أعلاف سمكية، وتحرر المحضر رقم 8863 جنح مركز سيدي سالم، وضبط 2.670 طن بمصنع بقرية 76 الحامول، وتحرر المحضر 6125 جنح مركز الحامول، وضبط 1.820 طن قمح و400 كيلو علف حمام مخلوط بقمح محلي 2023م، بمدشة لتصنيع الأعلاف، وتحرر المحضر رقم 5927 جنح مركز دسوق.

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