العثور على جثة شاب مجهول غرق في ترعة بكفر الشيخ

شهدت قرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، عثور الأهالي، على جثة شاب مجهول غرق في مياه ترعة القاصد المارة أمام قرية دفرية.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد العثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره، طافية على الماء بترعة القاصد المارة أمام قرية دفرية، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر رجال الشرطة المحضر اللازم بالواقعة، وجرى تكليف إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.