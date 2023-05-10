إصابة 3 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب دراجة نارية أمام قرية أبو هيكل التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

وتلقت غرف العمليات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة تفيد بانقلاب دراجة نارية أمام قرية أبو هيكل التابعة لمركز الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من سجلات المستشفى اصابة كل من عمار .م، 18سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد ع، 17سنة، بكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد إ، بكدمات متفرقة في الجسم، 17سنة، و يتلقون الإسعافات اللازمة بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى.